Орлова Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Акилина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1630 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Орлов Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Орлов Артем Сергеевич

Рождение ребёнка
1676

Сын: Орлов Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Орлов Артем Сергеевич

Рождение ребёнка
1690

Сын: Орлов Викул Артемьевич

Отец ребёнка: Орлов Артем Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Артем Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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