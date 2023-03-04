Орлова Акилина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Орлов Артем Сергеевич
Рождение ребёнка
1676
Отец ребёнка: Орлов Артем Сергеевич
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Орлов Артем Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710