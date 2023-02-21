Орлов Лука Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Лука Петрович

Орлов Лука Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Орлов Пётр Артемьевич

Мать: Орлова Оксинья Семёнова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Орлов Иван Лукянович

Мать ребёнка: Орлова Васса Артемьева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Орлов Никита Лукянович

Мать ребёнка: Орлова Васса Артемьева

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Васса Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close