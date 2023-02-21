Орлов Лука Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Орлов Пётр Артемьевич
Мать: Орлова Оксинья Семёнова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Орлов Иван Лукянович
Мать ребёнка: Орлова Васса Артемьева
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Орлова Васса Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Васса Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758