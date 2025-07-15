Нейкирх (Пушкина) Мария Львовна 27.05.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нейкирх (Пушкина) Мария Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.05.1840, Одесса, Одеська область

умерла 26.01.1928, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Пушкин Лёв Сергеевич09.04.1905 г.р.
Мать
Пушкина (Загряжская) Елизавета Александровна15.12.1823 г.р.
Супруги
Нейкирх Иван Васильевич1835 г.р.
Дети
Нейкирх Георгий Иванович1873 г.р.
Нейкирх Лёв Иванович02.04.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1840

Отец: Пушкин Лёв Сергеевич

Мать: Пушкина (Загряжская) Елизавета Александровна

Одесса, Одеська область

Бракосочетание
1871

Муж: Нейкирх Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Нейкирх Георгий Иванович

Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1874

Сын: Нейкирх Лёв Иванович

Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Нейкирх Сергей Иванович

Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Нейкирх Борис Иванович

Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич

Смерть
26.01.1928
Москва, город федерального значения Москва

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