Нейкирх (Пушкина) Мария Львовна
женский, родилась 27.05.1840, Одесса, Одеська область
умерла 26.01.1928, Москва, город федерального значения Москва
ОтецПушкин Лёв Сергеевич09.04.1905 г.р.
МатьПушкина (Загряжская) Елизавета Александровна15.12.1823 г.р.
Супруги
Нейкирх Иван Васильевич1835 г.р.
Дети
Нейкирх Георгий Иванович1873 г.р.
Нейкирх Лёв Иванович02.04.1874 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1840
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1874
Сын: Нейкирх Лёв Иванович
Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Нейкирх Иван Васильевич
Смерть
26.01.1928
Москва, город федерального значения Москва