Товстенко Гордей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Товстенко Никифор Сидорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Товстенко Степан Гордеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Товстенко Мирон Гордеевич
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LF-5?i=443&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1836