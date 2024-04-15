Товстенко Степан Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти21.10.1864 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Товстенко Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Товстенко Назар Степанович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1864 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQYN-F?i=820&cc=3511744