Товстенко Мирон Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Товстенко Гордей Никифорович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
03.06.1866 ст.
Андрей Ефимович Котенко
Восприемник
24.07.1869 ст.
Параскева Ефимовна (Котенко) Иванченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно