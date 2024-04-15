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Товстенко Мирон Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Товстенко Гордей Никифорович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
03.06.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Ефимович Котенко
Восприемник
24.07.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Ефимовна (Котенко) Иванченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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