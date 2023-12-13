Кравченко Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928
Отец: Кравченко Алексей
Мать: Ганна
Рождение ребёнка
14.11.1955
Дочь: Бойко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1957
Дочь: Бойко Вера Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир Васильевич
Балаклея, Харківська область
Смерть
Неизвестно