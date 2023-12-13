Кравченко Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1928

Отец: Кравченко Алексей

Мать: Ганна

Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Бойко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1957

Дочь: Бойко Вера Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир Васильевич

Балаклея, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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