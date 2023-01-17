город Балаклея, город Балаклея, Харківська область (на 2018) — Familio

Балаклея

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Змиевский уезд
1590Ново-Серпухов (Балаклея), с. каз.при ррч. Сев. Донце и Балаклейке.421950011471166Церквей православных 2. Ярмарок 5. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Ново-Серпуховская волость
352. Ново-Серпухов (Балаклея), село бывшее государственное, при речке Балаклейке, дворов 835, жителей 3112, волостное правление (уездный город в 44 верстах), 2 церкви пра Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23240Балакліямістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської радир-н Балаклійськийміська рада Балаклійська
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