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Бойко Владимир Васильевич

Место рождения

Пришиб, Харківська область

Дата рождения

1930

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Бойко Василий Васильевич

Мать: Ульяна

Пришиб, Харківська область
Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Бойко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1957

Дочь: Бойко Вера Владимировна

Мать ребёнка: Кравченко Варвара Алексеевна

Балаклея, Харківська область
Смерть
1994
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