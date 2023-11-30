Бойко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Бойко Василий Васильевич
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
14.11.1955
Дочь: Бойко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Кравченко Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1957
Дочь: Бойко Вера Владимировна
Мать ребёнка: Кравченко Варвара Алексеевна
Балаклея, Харківська область
Смерть
1994