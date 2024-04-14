Мещерякова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пажитнов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1922
Сын: Пажитнов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Пажитнов (Барышников) Фёдор Владимирович
Чигорак, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно