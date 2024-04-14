Мещерякова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пажитнов (Барышников) Фёдор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пажитнов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1922

Сын: Пажитнов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пажитнов (Барышников) Фёдор Владимирович

Чигорак, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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