Кондратьев Сергей Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кондратьев Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Кондратьева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975