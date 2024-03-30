Кондратьев Сергей Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Сергей Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кондратьев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кондратьева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Клавдия Васильевна

Смерть
1975
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