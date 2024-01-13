Кондратьева (Макарова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Макарова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Макаров Василий Никитович

Мать: Макарова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кондратьев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Медведева Капиталина Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Климова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Степашкина Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сергей Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Сергей Артёмович

Смерть
Неизвестно
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