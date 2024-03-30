Кондратьев Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979