Кондратьев Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кондратьев Сергей Артёмович

Мать: Кондратьева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Вера Ивановна

Смерть
1979
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