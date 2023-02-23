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Катерина Куприянова

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова

Отец ребёнка: Данила Герасимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ульяна Данилова

Отец ребёнка: Данила Герасимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Агап Данилов

Отец ребёнка: Данила Герасимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Федор Данилов

Отец ребёнка: Данила Герасимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1806

Сын: Савва Данилов

Отец ребёнка: Данила Герасимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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