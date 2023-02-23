Катерина Куприянова
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова
Отец ребёнка: Данила Герасимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ульяна Данилова
Отец ребёнка: Данила Герасимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1799
Сын: Агап Данилов
Отец ребёнка: Данила Герасимов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Федор Данилов
Отец ребёнка: Данила Герасимов
Рождение ребёнка
20.03.1806
Сын: Савва Данилов
Отец ребёнка: Данила Герасимов
Смерть
Неизвестно