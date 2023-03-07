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Данила Герасимов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Герасим Васильев

Мать: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова

Мать ребёнка: Катерина Куприянова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ульяна Данилова

Мать ребёнка: Катерина Куприянова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Агап Данилов

Мать ребёнка: Катерина Куприянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Федор Данилов

Мать ребёнка: Катерина Куприянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1806

Сын: Савва Данилов

Мать ребёнка: Катерина Куприянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1820
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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