Данила Герасимов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Герасим Васильев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова
Мать ребёнка: Катерина Куприянова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ульяна Данилова
Мать ребёнка: Катерина Куприянова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1799
Сын: Агап Данилов
Мать ребёнка: Катерина Куприянова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Федор Данилов
Мать ребёнка: Катерина Куприянова
Рождение ребёнка
20.03.1806
Сын: Савва Данилов
Мать ребёнка: Катерина Куприянова
Смерть
1820