Дьякова (Потапова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения29.05.1946
Дата смерти22.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1946
Отец: Потапов Петр Иванович
Мать: Потапова Онисья Петровна
Бракосочетание
27.12.1967
Муж: Дьяков Леонид Ильич
Рождение ребёнка
01.08.1976
Дочь: Дмитренко Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Дьяков Леонид Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяков Леонид Ильич
Смерть
22.05.2018