Дьякова (Потапова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Потапова) Валентина Петровна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

29.05.1946

Дата смерти

22.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1946

Отец: Потапов Петр Иванович

Мать: Потапова Онисья Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
27.12.1967

Муж: Дьяков Леонид Ильич

Рождение ребёнка
01.08.1976

Дочь: Дмитренко Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Дьяков Леонид Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Леонид Ильич

Смерть
22.05.2018
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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