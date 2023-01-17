Кондюрина Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1871
Сын: Кондюрин Федор Николаевич
Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Глебова Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно