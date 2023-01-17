Кондюрина Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Агафия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1871

Сын: Кондюрин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Глебова Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондюрин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кондюрин Николай Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Николай Маркович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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