Кондюрин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1891
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Семеновна
Крещение
30.01.1898
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондюрина Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно