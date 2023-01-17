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Кондюрин Иван Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондюрин Николай Маркович

Мать: Кондюрина Агафия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1891

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.01.1898
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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