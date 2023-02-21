Кондюрина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1891
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Николаевич
Крещение
07.02.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно