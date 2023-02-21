Кондюрина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1891

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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