Новгородцев Симеон Якимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Новгородцева) Васса Семеновна
Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Новгородцева) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Новгородцева) Гликерия Семеновна
Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно