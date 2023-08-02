Новгородцев Симеон Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцев Симеон Якимович

Место рождения

Клеопино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев Яким Трофимович

Мать: Новгородцева Евфросинья

Клеопино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородцева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Новгородцева) Васса Семеновна

Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Новгородцева) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Новгородцева) Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Новгородцева Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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