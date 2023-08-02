Новгородцева Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Симеон Якимович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Новгородцева) Васса Семеновна

Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Новгородцева) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Новгородцева) Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович

Смерть
Неизвестно

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