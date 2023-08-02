Новгородцева Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Новгородцева) Васса Семеновна
Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Новгородцева) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Новгородцева) Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Новгородцев Симеон Якимович
Смерть
Неизвестно