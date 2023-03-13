Ерославцева Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерославцевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ерославцевъ Феклистъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ерославцева) Марья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Ерославцева) Ульяна
Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ерославцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ