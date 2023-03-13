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Ерославцева Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерославцевъ Тарасъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ерославцевъ Феклистъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ерославцева) Марья

Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Ерославцева) Ульяна

Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ерославцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Тарасъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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