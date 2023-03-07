Максакова (Мамонтова) Акилина Никитична
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1884
Рождение ребёнка
11.12.1889
Дочь: Максакова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Колотушкин Иван Дмитриевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно