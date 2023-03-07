Максакова (Мамонтова) Акилина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Мамонтова) Акилина Никитична

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1884

Муж: Колотушкин Иван Дмитриевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1889

Дочь: Максакова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Колотушкин Иван Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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