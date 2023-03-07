Максакова (Колотушкина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1889
Бракосочетание
10.01.1911
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Максаков Семён Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1914
Отец ребёнка: Максаков Семён Степанович
Смерть
Неизвестно