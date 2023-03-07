Максакова (Колотушкина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Колотушкина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1889

Отец: Колотушкин Иван Дмитриевич

Мать: Максакова Акилина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.01.1911

Муж: Максаков Семён Степанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Максаков Семён Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Максаков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Максаков Семён Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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