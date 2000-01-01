Бойко (Солодова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Солодова) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1964

Отец: Солодов Пётр Ильич

Мать: Солодова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Чешева Олёна Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
16.09.1985

Сын: Бойко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бойко Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Владимир Владимирович

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