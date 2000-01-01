Бойко (Солодова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1964
Отец: Солодов Пётр Ильич
Мать: Солодова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Чешева Олёна Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
16.09.1985
Сын: Бойко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Бойко Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно