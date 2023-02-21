Бойко Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Чешева Олёна Владимировна

Мать ребёнка: Бойко Наталья Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1985

Сын: Бойко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бойко Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Наталья Петровна

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