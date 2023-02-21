Бойко Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Чешева Олёна Владимировна
Мать ребёнка: Бойко Наталья Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1985
Сын: Бойко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бойко Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Наталья Петровна