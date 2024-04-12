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Кладов Петр Иванович

Место рождения

Каменка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1955

Отец: не указан

Мать: Кладова Клавдия Митрофановна

Каменка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.07.1975

Дочь: Макарова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна

Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Мкртычян Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Елена Петровна

Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кладов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна

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