Кладов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1955
Рождение ребёнка
07.07.1975
Дочь: Макарова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна
Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Мкртычян Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Елена Петровна
Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кладова Нина Ивановна