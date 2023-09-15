Макарова (Кладова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Кладова) Наталья Петровна

Место рождения

Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1975

Отец: Кладов Петр Иванович

Мать: Кладова Нина Ивановна

Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Виктор Петрович

Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.04.1995

Дочь: Савина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Макаров Виктор Петрович

Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Виктор Петрович

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