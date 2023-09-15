Макарова (Кладова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения07.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1975
Отец: Кладов Петр Иванович
Мать: Кладова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Виктор Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1995
Дочь: Савина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Макаров Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно