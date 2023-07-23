Кладова (Рыбакова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кладова (Рыбакова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1975

Дочь: Макарова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович

Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Мкртычян Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Елена Петровна

Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кладов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович

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