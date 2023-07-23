Кладова (Рыбакова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1975
Дочь: Макарова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович
Бояровка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Мкртычян Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Елена Петровна
Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кладов Петр Иванович