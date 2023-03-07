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Булатов Прохор Дементьев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Булатов Дементий Кондратьев

Мать: Булатова Агриппина Макарова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Настасья Прохорова

Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Варвара Прохорова

Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Агафья Прохорова

Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Пелагея Прохорова

Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Вера Харлампиева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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