Булатов Прохор Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Настасья Прохорова
Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Варвара Прохорова
Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Агафья Прохорова
Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Пелагея Прохорова
Мать ребёнка: Булатова Вера Харлампиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816