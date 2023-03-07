Булатова (Колоткина) Агриппина Макарова
Место рождениядер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Булатов Дементий Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Булатов Дементий Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Булатов Дементий Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1785