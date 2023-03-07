Булатова (Колоткина) Агриппина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Колоткина) Агриппина Макарова

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Место рождения

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Булатов Мартын Дементьев

Отец ребёнка: Булатов Дементий Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Булатов Филипп Дементьев

Отец ребёнка: Булатов Дементий Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Булатов Прохор Дементьев

Отец ребёнка: Булатов Дементий Кондратьев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Дементий Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1785
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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