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Андрюшин Виктор Гаврилович

Место рождения

Шаблыкино, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Андрюшин Гаврил Родионович

Мать: Андрюшина Парасковья Сергеевна

Шаблыкино, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Андрюшина Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Андрюшин Степан Викторович

Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.02.1912

Дочь: Андрюшина Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Фёдорова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.11.1915

Сын: Андрюшин Александр Викторович

Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Андрюшин Георгий Викторович

Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрюшина Пелагея Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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