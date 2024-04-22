Андрюшин Виктор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Андрюшина Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.04.1908
Сын: Андрюшин Степан Викторович
Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.02.1912
Дочь: Андрюшина Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Фёдорова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.11.1915
Сын: Андрюшин Александр Викторович
Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Андрюшин Георгий Викторович
Мать ребёнка: Андрюшина Пелагея Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно