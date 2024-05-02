посёлок городского типа Шаблыкино, посёлок городского типа Шаблыкино, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Шаблыкино

Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1992Шаблыкина, с. вл.при р. Моге.3527114685730Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Молодовская волость
585. Шаблыкино, село бывшее владельческое, дворов 230, жителей 1414, церковь православная, школа, 4 лавки, торжок 23-го ноября.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Карачевский уезд, Шаблыкинская волость
Шаблыкино (село)Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Карачевский уезд
село Шаблыкино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Шаблыкинский район
10444Шаблыкинопгт52°51'с.ш.35°12'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Шаблыкинский муниципальный район, Городское поселение Шаблыкино
54659151051пгт Шаблыкинопоселок городского типа
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