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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1992Шаблыкина, с. вл.при р. Моге.3527114685730Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
585. Шаблыкино, село бывшее владельческое, дворов 230, жителей 1414, церковь православная, школа, 4 лавки, торжок 23-го ноября.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Шаблыкино (село)—Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Шаблыкино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10444Шаблыкинопгт52°51'с.ш.35°12'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54659151051пгт Шаблыкинопоселок городского типа