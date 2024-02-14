Литвин Айзик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Айзик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Литвин Вульф Йоселевич

Мать: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бернштейн (Литвина) Рахиль (Роня)

Мать ребёнка: Литвина Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова (Литвина) Эня

Мать ребёнка: Литвина Хана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Литвин Миней

Мать ребёнка: Литвина Хана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Литвин Иоссель (Иосиф)

Мать ребёнка: Литвина Хана

Смерть
Неизвестно

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