Литвин Миней
Место рожденияБатуринская слобода
Дата рождения1887
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Литвин Айзик
Мать: Литвина Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина (Шафирова) Фея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Лэя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Лэя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Лэя
Смерть
1976