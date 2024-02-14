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Литвин Миней

Место рождения

Батуринская слобода

Дата рождения

1887

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Литвин Айзик

Мать: Литвина Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Шафирова) Фея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Лэя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Лэя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Лэя

Смерть
1976

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