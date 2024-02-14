Бернштейн (Литвина) Рахиль (Роня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернштейн (Литвина) Рахиль (Роня)

Место рождения

Батуринская слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвин Айзик

Мать: Литвина Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берштейн ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берштейн ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берштейн ?

Смерть
Неизвестно

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