Бернштейн (Литвина) Рахиль (Роня)
Место рожденияБатуринская слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвин Айзик
Мать: Литвина Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берштейн ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берштейн ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берштейн ?
Смерть
Неизвестно