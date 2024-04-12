Субботин Аким (Иаким) Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1900
Дата смерти28.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1900
Крещение
06.09.1900
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: деревни Ухорское государственный крестьянин Николай ? Евтюхин и девица Матрена Федорова Субботина
Смерть
28.06.1904
Умер от дифтерита Отпет и похоронен в селе Жерновищи 30.06.1904