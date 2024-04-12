Субботина (Анисева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
03.07.1877
Жених: д. Ухорской государственных имуществ крестьянский сын Василий Григорьевич Субботин 17 лет и 6 месяцев 1 брак Невеста: д. Ухорской государственных имуществ крестьянская дочь Анна Алексеева Анисе... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1880
Сын: Субботин Василий Васильев
Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1894
Дочь: Субботина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1896
Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1900
Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.05.1903
Дочь: Субботина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно