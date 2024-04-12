Субботина (Анисева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Анисева) Анна Алексеевна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
03.07.1877

Муж: Субботин Василий Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской государственных имуществ крестьянский сын Василий Григорьевич Субботин 17 лет и 6 месяцев 1 брак Невеста: д. Ухорской государственных имуществ крестьянская дочь Анна Алексеева Анисе... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1880

Сын: Субботин Василий Васильев

Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.03.1894

Дочь: Субботина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.07.1896

Сын: Субботин Макар Васильев

Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Субботин Аким Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: Субботина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Григорьевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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