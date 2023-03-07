Боговой Афанасий Никитин
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Боговой Евдоким Афанасиев
Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шейдина Дария Афанасиева
Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боговая Евдокия Семёнова
Смерть
1852