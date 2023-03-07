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Боговой Афанасий Никитин

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Боговой Иван Афанасиев

Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Боговой Евдоким Афанасиев

Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шейдина Дария Афанасиева

Мать ребёнка: Боговая Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боговая Евдокия Семёнова

Смерть
1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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