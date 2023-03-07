Шейдина (Боговая) Дария Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Боговой Афанасий Никитин
Мать: Боговая Евдокия Семёнова
Бракосочетание
19.10.1852
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Клавдия Илларионова
Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Рождение ребёнка
26.09.1854
Дочь: Ефросиния Илларионова
Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шейдин Алексей ст
Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Рождение ребёнка
15.03.1863
Сын: Шейдин Алексей Илларионов
Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Морина Акилина Илларионова
Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Смерть
Неизвестно