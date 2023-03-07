Шейдина (Боговая) Дария Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейдина (Боговая) Дария Афанасиева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Боговой Афанасий Никитин

Мать: Боговая Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1852

Муж: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Клавдия Илларионова

Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Рождение ребёнка
26.09.1854

Дочь: Ефросиния Илларионова

Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Шейдин Алексей ст

Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Шейдин Алексей Илларионов

Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Морина Акилина Илларионова

Отец ребёнка: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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