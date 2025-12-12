Шереметев Сергей Борисович 24.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметев Сергей Борисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.12.1915, Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Мать
Сиверс (Чубарова) Ольга Геннадьевна17.04.1885 г.р.
Отец
Шереметев Борис Борисович1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1915

Отец: Шереметев Борис Борисович

Мать: Сиверс (Чубарова) Ольга Геннадьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000066/00000018.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ В БЫВШЕМ МОНАСТЫРЕ

Смерть
Неизвестно

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