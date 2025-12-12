Шереметев Сергей Борисович
мужской, родился 24.12.1915, Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
МатьСиверс (Чубарова) Ольга Геннадьевна17.04.1885 г.р.
ОтецШереметев Борис Борисович1867 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000066/00000018.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ В БЫВШЕМ МОНАСТЫРЕ