Ковешникова (Магда) Елена Александровна
Место рожденияКраснодар
Дата рождения27.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955
Отец: Магда Александр
Бракосочетание
27.12.1975
Рождение ребёнка
03.11.1977
Дочь: Порфирьева (Ковешникова) Ольга
Отец ребёнка: Ковешников Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1986
Сын: Ковешников Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Ковешников Виктор Николаевич