Ковешникова (Магда) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова (Магда) Елена Александровна

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Место рождения

Краснодар

Дата рождения

27.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955

Отец: Магда Александр

Мать: Магда (Коваленко) Людмила

Бракосочетание
27.12.1975

Муж: Ковешников Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1977

Дочь: Порфирьева (Ковешникова) Ольга

Отец ребёнка: Ковешников Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1986

Сын: Ковешников Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Ковешников Виктор Николаевич

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