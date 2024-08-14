Ковешников Виктор Николаевич
Место рожденияКраснодар
Дата рождения19.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1950
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.12.1975
Рождение ребёнка
03.11.1977
Дочь: Порфирьева (Ковешникова) Ольга
Мать ребёнка: Ковешникова (Магда) Елена Александровна
Рождение ребёнка
23.01.1986
Сын: Ковешников Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Ковешникова (Магда) Елена Александровна