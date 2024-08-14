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Ковешников Виктор Николаевич

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Место рождения

Краснодар

Дата рождения

19.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1950

Отец: Ковешников Николай Фёдорович

Мать: Ковешникова (Гончарова) Вера Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.12.1975

Жена: Ковешникова (Магда) Елена Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1977

Дочь: Порфирьева (Ковешникова) Ольга

Мать ребёнка: Ковешникова (Магда) Елена Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1986

Сын: Ковешников Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Ковешникова (Магда) Елена Александровна

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