Магда Александр
Место рождения
Дата рождения15.08.1923
Дата смерти11.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923
Отец: Магда Стефан Данилович
Рождение ребёнка
27.01.1955
Дочь: Ковешникова (Магда) Елена Александровна
Мать ребёнка: Магда (Коваленко) Людмила
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Колтунцова (Магда) Ольга
Мать ребёнка: Магда (Коваленко) Людмила
Смерть
11.05.1994
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно