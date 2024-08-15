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Магда Александр

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Место рождения

Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.08.1923

Дата смерти

11.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923

Отец: Магда Стефан Данилович

Мать: Магда (Кальчевская) Мария

Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.01.1955

Дочь: Ковешникова (Магда) Елена Александровна

Мать ребёнка: Магда (Коваленко) Людмила

Рождение ребёнка
06.10.1957

Дочь: Колтунцова (Магда) Ольга

Мать ребёнка: Магда (Коваленко) Людмила

Смерть
11.05.1994
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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