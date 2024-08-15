Магда Стефан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Магда Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1923
Сын: Магда Александр
Мать ребёнка: Магда (Кальчевская) Мария
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно