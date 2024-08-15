Магда Стефан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагда Стефан Данилович

Магда Стефан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Магда Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магда (Кальчевская) Мария

Рождение ребёнка
15.08.1923

Сын: Магда Александр

Мать ребёнка: Магда (Кальчевская) Мария

Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.