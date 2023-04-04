Богородский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородский Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1934

Отец: Богородский Михаил Всеволодович

Мать: Синотова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
03.02.1966

Дочь: Богородская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Богородская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
10.07.1967

Дочь: Богородская Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Богородская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богородская Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богородская Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно
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