Богородская (Астафьева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородская (Астафьева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934

Отец: Астафьев Александр Петрович

Мать: Астафьева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1966

Дочь: Богородская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Богородский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.07.1967

Дочь: Богородская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Богородский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
12.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богородский Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородский Михаил Михайлович

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