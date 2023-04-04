Богородская (Астафьева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934
Рождение ребёнка
03.02.1966
Дочь: Богородская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Богородский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1967
Дочь: Богородская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Богородский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
12.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богородский Михаил Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно