Марфа Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти06.04.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Фёдор Спиридонов
Мать: Аксиния Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Афимилия (Афимия) Калинина
Отец ребёнка: Калина Игнатов
Рождение ребёнка
17.12.1805
Дочь: Ульяния Калинина
Отец ребёнка: Калина Игнатов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
06.04.1808
Причина смерти: родами