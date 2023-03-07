Калина Игнатов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Игнат Макаров
Мать: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Афимилия (Афимия) Калинина
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
17.12.1805
Дочь: Ульяния Калинина
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Бракосочетание
15.04.1809
Жена: Фёкла Ильина
Покровская церковь с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно