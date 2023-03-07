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Калина Игнатов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Игнат Макаров

Мать: Стефанида Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Афимилия (Афимия) Калинина

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.12.1805

Дочь: Ульяния Калинина

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Бракосочетание
15.04.1809

Жена: Фёкла Ильина

Покровская церковь с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно
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