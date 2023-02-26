Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Макаров
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неонила Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Макаров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устина Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Макаров
Рождение ребёнка
1783
Сын: Калина Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Макаров
Смерть
Неизвестно