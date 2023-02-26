Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Иванова

Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Макаров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неонила Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Макаров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устина Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Макаров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Калина Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Макаров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close